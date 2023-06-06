"Найкраща гарантія безпеки - НАТО": Зеленський назвав три речі, які нам обіцяють до членства

Україна хоче реальних гарантій безпеки

Україна чекає від саміту НАТО у Вільнюсі на конкретні пропозиції щодо гарантій безпеки для нашої країни. А оскільки цією гарантією може бути вступ до НАТО, то ми чекаємо на крок у цьому напрямку, або ж "крок до відвертості".

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.

Президент заявив, що вважає найкращою гарантією безпеки для України — членство в НАТО. Однак нині наша країна вже має кілька "гарантій" від міжнародного співтовариства:

Це фінансові гарантії (посилення бюджету України, допомога із соцвиплатами тощо): Санкційні гарантії; Зброя.

Однак, наголосив президент, цих гарантій "немає на папері".

"Якби мене запитали, то ось ці гарантії нам потрібні, поки ми не в НАТО, але їх немає юридично зараз", — підкреслив Зеленський, додавши, що боїться того, що всі вищезгадані гарантії через час можуть зникнути через втоми якіхось країн від війни, а тому це все потрібно закріпити на папері.

"Такі гарантії чи щось подібне Україна має отримати поки що ми не в НАТО", — вважає він.

Зеленський сказав, що вважає, що чекає від саміту НАТО і юридичних гарантій щодо майбутнього України в НАТО.

"Не Будапештський меморандум, а юридичні серйозні гарантії. Якщо нам ніхто цього не дасть, то навіщо тоді ми зустрічаємось там?", - каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗМІ дізналися, що Альянс хоче запропонувати Україні на саміті у Віньнюсі.