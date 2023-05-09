"Пора виходити за межі": у Кабміні розповіли, чого чекають від саміту НАТО

В Україні не вбачають причин, щоб не отримати запрошення до НАТО

На саміті НАТО, який відбудеться у столиці Литви 11-12 липня, Україна розраховує отримати політичне запрошення на вступ.

Про це розповіла віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі єдиного марафону новин.

Вона зазначила, що зараз для України залишається незрозумілим той сигнал, який буде отримано під час саміту Альянсу.

"Ми розуміємо, що ми повинні виходити за межі політики відкритих дверей, ми повинні відходити від очікування плану дій щодо членства", — сказала Стефанишина.

За її словами, зараз наша країна є "основним стандартом НАТО", а керівництво України не бачить жодних об’єктивних підстав щодо того, щоб не отримати політичного запрошення до вступу до Альянсу.

При цьому віцепрем'єр наголосила, що таке запрошення у Києві розцінюють як цілком реальне та саме висловлюють надію, що союзники будуть готові обговорювати це під час саміту.

Як повідомлялося раніше, в Україні розглядають вступ до НАТО як єдиний спосіб захиститися від майбутньої російської агресії, проте, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, в Альянсі зараз немає політичної волі для цього.

При цьому відомо, що деякі країни відкрито не підтримують вступ України.