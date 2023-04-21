Орбан оригінально відреагував на слова Столтенберга про Україну в НАТО

Віктор Орбан, ймовірно, не хоче бачити Україну в НАТО

Під час учорашнього візиту до Києва генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "майбутнє України в сім’ї НАТО". Ці слова викликали обурення та здивування у прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

На своїй сторінці у Twitterо він поділився публікацією іноземного видання та неоднозначно підписав її "Що!?". Ймовірно, венгерський прем’єр не погоджується з генсеком НАТО.

Так, під час візиту до Києва Єнс Столтенберг зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент України заявив, що Україна не розглядає альтернатив вступу до НАТО і дуже розраховує на вступ до Альянсу. На це Єнс Столтенберг відповів, що "майбутнє України в сім’ї НАТО".

"Законне місце України — у НАТО. І згодом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим", — сказав Єнс Столтенберг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Угорщина потрапила до нового скандалу через карту з неправильними кордонами. На карті "Великої Угорщини" вказані кордони країни з територіями України, Австрії, Румунії та інших держав.

А раніше сам Віктор Орбан вийшов у світ із шарфом, на якому зображено Угорщину разом із частиною України, Словаччини та інших держав, які багато років тому входили до складу країни.