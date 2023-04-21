Орбан оригинально отреагировал на слова Столтенберга об Украине в НАТО

Виктор Орбан, вероятно, не хочет видеть Украину в НАТО

Во время вчерашнего визита в Киев генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "будущее Украины в семье НАТО". Эти слова вызвали возмущение и удивление у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

На своей странице в Twitterо он поделился публикацией иностранного издания и неоднозначно подписал ее "Что!?". Вероятно, вергерский премьер не согласен с генсеком НАТО.

Так, во время визита в Киев Йенс Столтенберг встретился с Владимиром Зеленским. Президент Украины заявил, что наша страна не рассматривает альтернатив вступлению в НАТО и очень рассчитывает на вступление в Альянс. На это Йенс Столтенберг ответил, что "будущее Украины в семье НАТО".

"Законное место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным", — сказал Йенс Столтенберг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Венгрия попала в новый скандал из-за карты с неправильными границами. На карте "Великой Венгрии" указаны границы страны с территориями Украины, Австии, Румынии и других государств.

А ранее сам Виктор Орбан вышел в свет с шарфом, на котром изображена Венгрия вместе с частью Украины, Словакии и других государств, которые много лет назад входили в состав страны.