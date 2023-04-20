Альтернатив нет: Зеленский сделал важное заявление на встрече со Столтенбергом

Состоялся первый визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину с начала полномасштабного вторжения рф

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заверил его, что Киев не рассматривает альтернатив вступлению в Альянс.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", во время совместного брифинга Зеленский заявил, что Украине важно получить гарантии вступления в ряды НАТО.

"Мы очень хотели бы понять, что Украина будет членом НАТО. Мы об этом начали говорить с господином генеральным секретарем. Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко ценим, что страны НАТО поддерживают нас оружием, но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО", – сказал он.

Украинский лидер отметил, что получил приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе. При этом Зеленский подчеркнул, что "Украина должна также получить соответствующее приглашение".

"Я не вижу ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в Альянс. Именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО, а также большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в Альянс, время для соответствующих решений. Сейчас невозможно представить безопасность евроатлантического пространства без Украины", — добавил он.

В ответ на это Столтенберг ответил, что "будущее Украины в семье НАТО".

Ранее "Телеграф" писал, что внеблоковость Украины обсуждалась во время переговоров с россией в Стамбуле в марте 2022 года.