У путина отреагировали на визит Столтенберга в Киев

В кремле также оценили перспективы вступления Украины в НАТО

В россии уже успели отреагировать на визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украину. В своей привычной манере в кремле в очередной раз стали говорить, что недопущение Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей так называемой "спецоперации".

Такое заявление сегодня, 20 апреля, сделал пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"В противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны", — заявил он.

Также песков поспешил высказать оценки кремля относительно перспектив вступления Украины в НАТО, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"В Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в НАТО в связи с визитом Столтенберга в Киев", — сказал пресс-секретарь путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в МИД Британии объяснили, почему Украине сейчас не стоит думать о вступлении в НАТО, а сейчас, по его словам, у Украины другая задача.