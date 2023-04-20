У путіна відреагували на візит Столтенберга до Києва

У кремлі також оцінили перспективи вступу України до НАТО

У росії вже встигли відреагувати на візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до України. У своїй звичній манері в кремлі вкотре почали говорити, що недопущення України до НАТО, як і раніше, є однією з цілей так званої "спецоперації".

Таку заяву сьогодні, 20 квітня, зробив прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Інакше це буде серйозною, суттєвою небезпекою для нашої країни, для безпеки нашої країни", — заявив він.

Також пісків поспішив висловити оцінки кремля щодо перспектив вступу України до НАТО, відповідаючи на відповідне запитання від журналістів.

"У Кремлі немає оцінок перспектив вступу України до НАТО у зв’язку з візитом Столтенберга до Києва", — сказав прессекретар путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міністерстві закордонних справ Велокої Британії пояснили, чому Україні зараз не варто думати про вступ до НАТО, а зараз, за його словами, Україна має інше важливе завдання.