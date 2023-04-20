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Генсек НАТО приїхав до України із офіційним візитом: подробиці

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Єнс Столтенберг проведе у Києві кілька зустрічей Новина оновлена 20 квітня 2023, 11:32
Єнс Столтенберг проведе у Києві кілька зустрічей. Фото censor.net

Політик уже зустрівся із Володимиром Зеленським

В четвер, 20 квітня, до Києва завітав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Днями він заявляв, що підтримка України Альянсом припинятися не буде, тож, очевидно, його візит має лише підтвердити цю інформацію.

Про запланований візит Столтенберга "Телеграф" дізнався із власних джерел. Згодом у мережі з'явилися перші фотографії із політиком у Києві.

Судячи з усього, генсек Північноатлантичного альянсу вже зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. У політиків заплановано ще кілька важливих зустрічей на сьогодні.

Столтенберг у Києві
Столтенберг у Києві

Швидше за все, до української столиці, як і більшість іноземних політиків, Столтенберг дістався потягом "Укрзалізниці".

Слід зазначити, що строк перебування Столтенберга на посаді генсека НАТО добігає кінця. Вже у вересні 2023 року він може поступитися місцем комусь іншому. Серед імовірних претендентів на роль нового генерального секретаря Альянсу розглядають навіть жінку — нинішню очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Теги:
#Київ #НАТО #Йенс Столтенберг #Візит #Володимир Зеленський