Генсек НАТО приїхав до України із офіційним візитом: подробиці

Політик уже зустрівся із Володимиром Зеленським

В четвер, 20 квітня, до Києва завітав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Днями він заявляв, що підтримка України Альянсом припинятися не буде, тож, очевидно, його візит має лише підтвердити цю інформацію.

Про запланований візит Столтенберга "Телеграф" дізнався із власних джерел. Згодом у мережі з'явилися перші фотографії із політиком у Києві.

Судячи з усього, генсек Північноатлантичного альянсу вже зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. У політиків заплановано ще кілька важливих зустрічей на сьогодні.

Столтенберг у Києві

Швидше за все, до української столиці, як і більшість іноземних політиків, Столтенберг дістався потягом "Укрзалізниці".

Слід зазначити, що строк перебування Столтенберга на посаді генсека НАТО добігає кінця. Вже у вересні 2023 року він може поступитися місцем комусь іншому. Серед імовірних претендентів на роль нового генерального секретаря Альянсу розглядають навіть жінку — нинішню очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.