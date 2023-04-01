НАТО може очолити жінка? Названий новий претендент на пост генсека Альянсу

Новий голова НАТО стане остаточно відомий на 1 жовтня 2023 року, проте Столтенберг може поборотися за призначення

Повноваження генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга спливають вже у вересні 2023 року. Він не планував боротися за чергове продовження свого перебування на посаді, тож в дипломатичних джерелах гадають, кого можуть обрати на цю посаду.

The Sun з посиланням на дипломатичне джерело називає претенденткою президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Начебто їй висунули таку пропозицію ряд держав-членів Альянсу.

Урсула фон дер Ляєн

Зазначимо, що її чинний контракт спливає після закінчення терміну Столтенберга на посаді. Раніше Урсула фон дер Ляєн була міністром оборони Німеччини. З 2019 — президентка ЄК. Зазначимо, що її критикували за діяльність на посаді голови Міноборони. Також варто згадати. що минулоріч вона стала першою із сотні найвпливовіших жінок світу. Їй 64 роки. Підтримує посилення ролі Європи в НАТО.

НАТО обирає нового генсека шляхом консенсусу, а не виборів. "Телеграф" раніше називав інших претендентів на цю посаду, зокрема прем’єра Іспанії Педро Санчеса та міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса.