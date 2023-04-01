НАТО может возглавить женщина? Назван новый претендент на пост генсека Альянса

Новый глава НАТО станет окончательно известен на 1 октября 2023 года, однако Столтенберг может побороться за назначение

Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекают уже в сентябре 2023 года. Он не планировал бороться за очередное продолжение своего пребывания в должности, поэтому в дипломатических источниках полагают, кого могут избрать на этот пост.

The Sun со ссылкой на дипломатический источник называет претенденткой президент Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен. Вроде бы ей выдвинули такое предложение ряд государств-членов Альянса.

Урсула фон дер Ляен

Отметим, что ее действующий контракт истекает по истечении срока Столтенберга в должности. Ранее Урсула фон дер Ляен была министром обороны Германии. С 2019 – президент ЕК. Отметим, что ее критиковали за деятельность в должности главы Минобороны. Также стоит упомянуть, что в прошлом она стала первой из сотни самых влиятельных женщин мира. Ей 64 года. Поддерживает усиление роли Европы в НАТО.

НАТО выбирает нового генсека путем консенсуса, а не выборов. "Телеграф" ранее называл других претендентов на этот пост, в том числе премьера Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.