США хотят провести "Саммит за демократию": две страны НАТО приглашения не получили

В США все еще полагаются на обе страны, как на союзников по НАТО

США намерены провести "Саммит за демократию", на который были приглашены представители 120 стран мира. Однако приглашения не получили две страны НАТО — Турция и Венгрия.

Как информирует Foreign Policy со ссылкой на свои источники, в администрации Джо Байдена этот саммит называют одной из своих отличительных внешнеполитических инициатив, призванных укрепить демократии во всем мире и остановить рост автократий.

Отмечается, что США все еще полагаются на Турцию и Венгрию в противодействии российскому влиянию, однако там растет обеспокоенность отступлением этих двух стран от демократических ценностей.

Издание сообщает, что такой жест скорее всего обострит отношения Вашингтона с Анкарой и Будапештом, однако американские чиновники заверяют, что не хотели бы, чтобы это событие рассматривалось как "всеобъемлющее суждение о силе демократии в другой стране".

"Что касается как Турции, так и Венгрии, мы стремимся к дальнейшему укреплению наших отношений с обеими странами. Они оба являются важными союзниками по НАТО, и мы вместе работаем над многими вопросами, представляющими взаимный интерес", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Турция поддержала заявку Финляндии на членство в НАТО, но пока блокирует путь в Альянс для Швеции. При этом Венгрия тоже пока не ратифицировала заявки двух стран, поскольку голосования по этим вопросам постоянно откладываются.