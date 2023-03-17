кремль будет расстроен: Эрдоган сделал важное заявление насчет НАТО

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган ратифицировал заявку Финляндии на вступление в НАТО. Что касается Швеции, то в Турции ждут важных шагов от Стокгольма касательно экстрадиции террористов.

Об этом стало известно в пятницу, 17 марта, сообщает издание Yle. Ранее Турция запросила от Швеции экстрадировать террористов из страны.

Глава Турции заявил, что Хельсинки показали готовность выполнять обязательства, ранее взятые перед Турцией для вступления в НАТО. Финляндия уже начала делать первые шаги по их реализации. Швеция наоборот пока не выполнила требования Турции — Анкара не получила террористов, экстрадицию которых запросила накануне.

Окончательное решение о вступлении Финляндии в НАТО остается за Венгрией. Сообщается, что парламент проголосует по вопросу ратификации заявки страны на вступление в Альянс 31 марта.

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