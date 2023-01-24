Турция отменила встречу с Финляндией и Швецией о членстве НАТО: стали известны причины

Встреча должна была состояться в Брюсселе уже в феврале, но была перенесена на неопределенный срок

Турция отложила трехстороннюю встречу с Финляндией и Швецией по поводу членства в НАТО. Она должна была состояться в феврале, но перенесена на более поздний срок.

Об этом сообщил турецкий государственный вещатель TRT. В этих двух странах прошли акции протеста в адрес Анкары, что не понравилось властям Турции.

Сообщается, что в Швеции прошли акции протеста против сторонников террористической организации РПК и президента Эрдогана. В Стокгольме же перед посольством Турции публично сожгли Коран. Эти действия не понравились Анкаре, и та заявила, что странам не стоит рассчитывать после такого на поддержку Турции о членстве в НАТО. Этим Реджеп Эрдоган сделал большой подарок путину, который не хочет вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но не может этому помешать.

МИД Турции обратился к Швеции с требованием принять необходимые меры против участников протеста. В связи с этим заседание трехсторонней встречи, запланированное на февраль в Брюсселе, перенесено на более поздний срок. А в интервью Reuters министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по поводу их заявки на вступление в НАТО требуется недельный тайм-аут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая вещь нужна Украине для вступления в НАТО. Владимир Зеленский отметил, что сильная армия — это прямой путь в Альянс.