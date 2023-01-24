Зеленский объяснил, какая вещь необходима Украине для вступления в НАТО

Для Украины важно иметь сильную армию, поскольку это поможет ей вступить в НАТО

Украина должна построить стойкую армию, поскольку это является одним из ключевых условий для вступления в НАТО.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинистё во вторник, 24 января.

Он заверил, что Украина очень поддерживает Финляндию и Швецию на пути ко вступлению в НАТО и хотела бы не оставаться в будущем на этом пути в одиночестве.

"Но на этом пути мы должны построить стойкую армию, чтобы мы пришли туда. Это очень важно. Сегодня эта стойкость зависит от поддержки и союза многих государств", — добавил он.

Как сообщалось ранее, ранее Зеленский заявлял, что вступление в НАТО будет самой лучшей гарантией безопасности для Украины и будущего ее детей.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг тоже однозначно заявил, что Украина станет членом НАТО, а сейчас ей нужно больше оружия, чтобы отстоять свою независимость и территориальную целостность.

Стоит отметить, что о поддержке вступления Украины в НАТО недавно заявил и бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, который известен своими пророссийскими заявлениями.