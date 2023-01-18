От руководства рф уже ничего не зависит: Зеленский дал совет россиянам

Глава государства сообщил, что российское руководство уже не влияет на развитие своей страны

Вторжение россии в Украину было ошибкой, которую российскому сообществу надо признать, чтобы иметь хоть какое-то будущее для себя и своей страны, поскольку руководство кремля в нынешней ситуации уже ни на что не влияет.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопросы после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, россия уже выбрала свое место среди террористов.

По его словам, руководство рф в настоящее время уже не влияет на развитие своей страны, а также ее истории и культуры.

"Я думаю, что все зависит сегодня от стойкости Украины, поддержки партнеров, политической поддержки мира, а также зависит от российского общества, которое должно открыть глаза, если они хотят своими глазами видеть будущее для своей российской федерации", — отметил он.

Зеленский добавил, что россиянам стоит отступить, признать свои ошибки и начать уважать Устав ООН и территориальную целостность и суверенитет Украины.

Комментируя слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украине пора в НАТО, Зеленский отметил, что рад это слышать. По его словам, политическая задача для руководства Украины заключается в том, чтобы известные люди и политики признавали, что россия является агрессором и давили на нее ради окончания войны.

Президент также подчеркнул, что для Украины и будущего ее детей самой лучшей гарантией безопасности будет вступление в НАТО.

"Мы на этом пути. Пока мы на этом пути, мы предложили гарантии безопасности для нашей державы… Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения", — добавил он.

Как сообщалось ранее, выступая в Давосе Киссинджер заявил, что до начала масштабной агрессии россии выступал против вступления Украины в НАТО, однако сейчас он считает, что в нейтральном статусе нашей страны более нет никакого смысла.