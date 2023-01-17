Укр

"Нужны гарантии НАТО": скандальный Киссинджер вновь изменил свое мнение об Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер

Политики объяснил, почему изменил свое мнение

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, который ранее делал скандальные заявления о российском вторжении, внезапно изменил свою точку зрение и поддержал вступление Украины в НАТО.

Как сообщает Укринформ, во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он отметил, что до начала масштабной агрессии россии выступал против вступления Украины в Альянс, поскольку боялся начала процесса, "который мы наблюдаем сейчас".

"Идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла", — сказал Киссинджер.

Он добавил, что США должны поддерживать Украину до тех пор, пока она не вернет все оккупированные после вторжения территории.

Быший чиновник также восхитился действиями украинского президента и народа, однако призвал не допустить войны между россией и Западом и вновь выступил за диалог с кремлем.

По его словам, уничтожение россии приведет к обширным внутренним конфликтам и внешнему вмешательству "в тот момент, когда там хранится более 15 тысяч единиц ядерного оружия".

Вместе с тем Киссинджер считает, что получение Украиной гарантий НАТО и ее членство в Альянсе было бы "подходящим исходом" российского вторжения.

Стоит отметить, что еще 9 января в западных СМИ появилась статья Киссинджера, в которой он призвал сохранить нейтральный статус Альянса в отношении Украины ради дальнейшего мира и пожалел россию.

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#Украина #Россия #Генри Киссинджер