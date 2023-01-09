"россия страдает": Киссинджер выступил с новым скандальным заявлением по Украине

Экс-госсекретарь Штатов убежден, что на россию давит ощущение отсутствия безопасности

Один из самых авторитетных политиков Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер, известный своим неоднозначным отношением к российско-украинской войне и призывами о необходимости уступить россии оккупированные территории, в очередной раз отметился. В частности, политик выступил против принятия Украины в НАТО.

Как пишет издание foreignaffairs, экс-госсекретарь США призвал сохранить нейтральный статус альянса в отношении Украины ради дальнейшего мира и пожалел россию.

"россия страдает от постоянного ощущения отсутствия безопасности. Если бы Украина вступила в НАТО, граница альянса была бы в 500 километрах от москвы. Это бы лишило рф стратегического спокойствия", — говорится в статье из книги Киссинджера под названием "Профили власти".

Напомним, что неоднозначная позиция политика подкрепляется его намеками в сторону Киева о необходимости пойти на уступки россиянам для возобновления мирных переговоров, которые впоследствии менялись на заявления о том, что Украине все же не стоит отдавать москве захваченные ее территории. Кроме того, Генри Киссинджер подчеркивал, что переговорный процесс между враждующими государствами однозначно придется основываться на необходимости предотвратить жертв этого военного противостояния.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что как американский политик оправдывался за свои слова по поводу уступок российскому диктатору владимиру путину.