Ексдержсекретар Штатів переконаний, що на росію тисне відчуття відсутності безпеки

Один із найавторитетніших політиків Сполучених Штатів Америки Генрі Кіссінджер, відомий своїм неоднозначним ставленням до російсько-української війни і закликами щодо потреби поступитися росії окупованими територіями, вкотре відзначився. Зокрема, політик виступив проти прийняття України до НАТО.

Як пише видання foreignaffairs, ексдержсекретар США закликав зберегти нейтральний статус альянсу щодо України заради подальшого миру і пошкодував росію.

"росія страждає від постійного відчуття відсутності безпеки. Якби Україна вступила до НАТО, кордон альянсу був би за 500 кілометрів від москви. Це б позбавило рф стратегічного спокою", — йдеться у статті книги Кіссінджера під назвою "Профілі влади".

Нагадаємо, що неоднозначна позиція політика підкріплюється його натяками у сторону Києва щодо потреби піти на поступки росіянам задля відновлення мирних переговорів, які згодом змінювалися на заяви стосовно того, що Україні все ж не варто віддавати москві захоплені неї території. Крім того, Генрі Кіссінджер наголошував, що переговорний процес між ворогуючими державами однозначно доведеться базувати на необхідності запобігти жертвам цього військового протистояння.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що як американський політик виправдовувався за свої слова щодо поступок російському диктатору володимиру путіну.