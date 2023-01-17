"Потрібні гарантії НАТО": скандальний Кіссінджер знову змінив свою думку щодо України

Політики пояснив, чому змінив свою думку

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер, який раніше робив скандальні заяви про російське вторгнення, раптово змінив свою точку зору і підтримав вступ України до НАТО.

Як повідомляє Укрінформ, під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він зазначив, що до початку масштабної агресії росії виступав проти вступу України до Альянсу, оскільки боявся початку процесу, "який ми спостерігаємо зараз".

"Ідея нейтральної України в цих умовах уже не має сенсу", — сказав Кіссінджер.

Він додав, що США мають підтримувати Україну доти, доки вона не поверне всі окуповані після вторгнення території.

Колишній чиновник також захопився діями українського президента та народу, проте закликав не допустити війни між росією та Заходом і знову виступив за діалог із кремлем.

За його словами, знищення росії призведе до великих внутрішніх конфліктів та зовнішнього втручання "в той момент, коли там зберігається понад 15 тисяч одиниць ядерної зброї".

Водночас Кіссінджер вважає, що отримання Україною гарантій НАТО та її членство в Альянсі було б "відповідним результатом" російського вторгнення.

Варто зазначити, що ще 9 січня у західних ЗМІ з’явилася стаття Кіссінджера, в якій він закликав зберегти нейтральний статус Альянсу щодо України заради подальшого миру та пожалів росію.