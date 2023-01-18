Від керівництва рф вже нічого не залежить: Зеленський порадив росіянам

Глава держави повідомив, що російське керівництво вже не впливає на розвиток своєї країни

Вторгнення росії в Україну було помилкою, яку російській спільноті треба визнати, щоб мати хоч якесь майбутнє для себе та своєї країни, оскільки керівництво кремля у нинішній ситуації вже ні на що не впливає.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, росія вже обрала своє місце серед терористів.

За його словами, керівництво рф нині вже не впливає на розвиток своєї країни, а також її історії та культури.

"Я думаю, що все залежить сьогодні від стійкості України, підтримки партнерів, політичної підтримки світу, а також залежить від російського суспільства, яке має розплющити очі, якщо вони хочуть на власні очі бачити майбутнє для своєї російської федерації", — зазначив він.

Зеленський додав, що росіянам варто відступити, визнати свої помилки та почати поважати Статут ООН та територіальну цілісність та суверенітет України.

Коментуючи слова колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера про те, що Україні час у НАТО, Зеленський зазначив, що радий це чути. За його словами, політичне завдання для керівництва України полягає в тому, щоб відомі люди та політики визнавали, що росія є агресором і тиснули на неї заради закінчення війни.

Президент також наголосив, що для України та майбутнього її дітей найкращою гарантією безпеки буде вступ до НАТО.

"Ми на цьому шляху. А поки ми на цьому шляху ми запропонували гарантії безпеки для нашої держави... Вважаємо, що цивілізований світ підтримає наші пропозиції", — додав він.

Як повідомлялося раніше, виступаючи в Давосі, Кіссінджер заявив, що до початку масштабної агресії росії виступав проти вступу України до НАТО, проте зараз він вважає, що в нейтральному статусі нашої країни більше немає жодного сенсу.