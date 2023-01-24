Вопрос "абсолютной срочности": в НАТО рассказали, что позволит Украине "выжить" в войне против россии

Генсек НАТО призвал быстрее передать Украине нужную ей боевую технику

Украина должна получить танки и другую тяжелую технику от стран НАТО, поскольку этот вопрос является "абсолютно срочным".

Как сообщает Spiegel, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он поставку Украине танков Leopard 2.

"Союзники должны поставлять больше, поставлять более тяжелое оборудование и боевые системы в Украину. И это абсолютно срочно", — сказал Столтенберг.

Он приветствовал решения стран, согласившихся предоставить танки на нужды ВСУ и назвал их "абсолютно необходимыми", если Запад действительно хочет получить ситуацию, в которой Украина выживет, как суверенная и независимая страна.

При этом Столтенберг добавил, что с самого начала российского вторжения НАТО демонстрирует беспрецедентный уровень поддержки Украины.

Напомним, что поставлять танки Leopard 2 уже готовы такие страны как Польша и Финляндия. Однако поскольку танки производятся в Германии, на реэкспорт необходимо получить от нее разрешение.

При этом неуверенная позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца уже начала вызывать среди стран Европы возмущение и раздражение.