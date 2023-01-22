"Мир прошел тектонические изменения": в ГУР заявили, что Украина получит танки Leopard 2

Общий консенсус относительно получения Киевом тяжелого вооружения уже достигнут

Украинские военные обязательно получат от западных партнеров танки Leopard 2, несмотря на отсутствие предварительной договоренности между участниками рабочей группы "Рамштайн". По мнению представителя прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, сейчас консенсус между странами уже есть, осталось лишь прийти к пониманию, как правильно представить такую помощь публично, что достаточно важно.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо". Юсов также добавил, что украинский прорыв в получении военной помощи от Запада огромный, и в дальнейшем он будет только увеличиваться.

По его словам, мир за последний год смог пройти из-за "тектонических изменений", пытаясь понять текущую ситуацию в Украине. Это отразилось на готовности помогать и отношению к россии как агрессору.

"Леопарды" будут. Но публичная подача этого решения все еще обсуждается. Мы это должны понимать", — прокомментировал Андрей Юсов одну из самых популярных ныне тем для украинцев.

Также он добавил, что цивилизованный мир готов поддерживать наше государство к победе. Пока это демонстрируется через усиление работы в предоставлении средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также многообразии бронетехники, которая поступает в ВСУ.

Напомним, что, несмотря на предварительный отказ предоставлять Украине танки Leopard 2, западные партнеры все же согласились проводить учения наших военных по управлению этой техникой. Это один из самых ярких сигналов того, что вопрос решится положительно для Киева.

"Телеграф" также рассказывал о том, сколько "Леопардов" может предоставить Украине Германия и какое тяжелое оружие готовят нам другие страны.