Питання "абсолютної терміновості": у НАТО розповіли, що дозволить Україні "вижити" у війні проти росії

Генсек НАТО закликав якнайшвидше передати Україні потрібну їй бойову техніку

Україна має отримати танки та іншу важку техніку від країн НАТО, оскільки це питання є "абсолютно терміновим".

Як повідомляє Spiegel, про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг відповідаючи на запитання про те, чи підтримує він постачання Україні танків Leopard 2.

"Союзники мають постачати більше, постачати важче обладнання та бойові системи в Україну. І це абсолютно терміново", — сказав Столтенберг.

Він привітав рішення країн, які погодилися надати танки на потреби ЗСУ та назвав їх "абсолютно необхідними", якщо Захід дійсно хоче отримати ситуацію, в якій Україна виживе, як суверенна та незалежна країна.

При цьому Столтенберг додав, що від початку російського вторгнення НАТО демонструє безпрецедентний рівень підтримки України.

Нагадаємо, що постачати танки Leopard 2 вже готові такі країни як Польща та Фінляндія. Однак, оскільки танки виробляються в Німеччині, на реекспорт необхідно отримати від неї дозвіл.

При цьому невпевнена позиція канцлера ФРН Олафа Шольца вже почала викликати серед країн Європи обурення та роздратування.