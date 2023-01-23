Все недовольны Шольцем: Германия раздражает США и союзников позицией по танкам

В Берлине обеспокоены данной ситуацией

Несмотря на то, что европейские союзники настаивают на передаче Украине танков Leopard 2, позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца все также остается неприклонной. Это в свою очередь вызывает у них возмущение и раздражение.

Представитель партии Христианско-демократический союз, отвечающего за вопросы международных отношений и обороны, Йоханн Вадефуль отметил, что "Германия превратилась в инвалида на международной арене". Об этом пишет газета Financial Times.

"То ли из упрямства, то ли из трусости канцлер оставляет Украину в подвешенном состоянии… Германия выглядит все более одинокой в Европе", — отметил Вадефуль.

В то же время в Берлине беспокоятся относительно этой ситуации, считая, что это можент нанести вред репутации Германии.

Напомним, что поставлять танки Leopard 2 уже готовы такие страны как Польша и Финляндия. Однако поскольку танки производятся в Германии, на реэкспорт необходимо получить от нее разрешение. Однако Германия до сих пор не изменила свою позицию в отношении предоставления Leopard 2 нашей стране.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина обязательно получит необходимые ей танки Leopard 2, даже в случае, если Германия наотрез откажется их поставлять.