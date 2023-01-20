Украина получит помощь, но пока без танков: глава Пентагона подвел итоги "Рамштайна-8"

Союзники стараются передать ВСУ то, что им нужно "сейчас"

В пятницу, 20 января состоялась восьмая встреча в формате "Рамштайн", которая прошла на одноименной авиабазе США в Германии.

По итогу встречи глава оборонного ведомства США Ллойд Остин выступил на брифинге и подвел ее итоги. Он отметил, что все союзники Украины делают все необходимое, чтобы увеличить эффективность ВСУ "непосредственно сейчас".

Вместе с тем он рассказал, что США и Германия пока не будут передавать танки Украине. Остин аргументировал решение Вашингтона тем, что обучение экипажей на Abrams займет слишком много времени.

Однако он отметил, что танки для ВСУ будут переданы Великобританией и рядом стран ЕС, в частности речь идет о Challenger 2.

Глава Пентагона отметил, что решение вопроса по танках для ВСУ он ожидает ближе к весне, когда Украина перейдет в контрнаступление.

Несмотря на это, Украина получит значительную помощь от ряда стран, которая будет включать ПВО NASAMS, ПВО Patriot, ЗРК Avenger, БМП Bradley, БТР Stryker, вертолеты и другое оружие.

Также Остин отметил, что во время предыдущей волны мобилизации россиянам удалось призвать 250 тысяч человек из 300 тысяч ожидаемых. Кроме того, он подчеркнул, что российские потери значительно превысили 100 тысяч человек.

Глава Пентагона также выразил убеждение, что война в конечном итоге закончится переговорами.

Что получит Украина по итогу "Рамштайна"

Стоит отметить, что несмотря на то, что решения по танкам достичь не удалось, окончательно вопрос не закрыли. В частности о продолжении обсуждений сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, а вице-премьер Польши Мариуш Блащак отметил, что ряд стран Европы намерены создать коалицию по вооружению ВСУ танками Leopard 2.