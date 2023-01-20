Решения по танкам нет, но... Польша сделала оптимистичное заявление

Польша намеерна создать коалицию стран, у которых есть танки Leopard 2

Несмотря на то, что на встрече "Рамштайн" не одобрили передачу танков Украине, обсуждения будут продолжаться, уверены в Польше. Страны, которые готовы передать Украине танки Leopard 2, намерены создать коалицию и прийти к единогласному положительному решению.

Об этом в своем Twitter сообщил вице-премьер-министр Польши Мариуш Блащак. По его словам, сейчас в мире 15 стран пользуются немецкими "Леопардами".

Во время встречи "Рамштайн" 20 января мнения стран разделились и не удалось принять единогласного решения о передаче танков Украине. Но в Польше заверили, что переговоры будут продолжаться, в том числе среди стран, которые поддерживают отправку Leopard на вооружение ВСУ для победы над россией. По словам Блащака, может быть создана коалиция стран с танками "Леопард", которая поможет усилить военную мощь Украины.

"Мы также общались с 15 странами, которые используют танки Leopard. Мы говорили об оснащении Украины этими тяжелыми танками. Никаких решений не принималось. У нас запланированы дальнейшие встречи. Мы последовательно формируем коалицию стран, у которых есть танки Leopard", – заявил глава Минобороны Польши.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник жестко обратился к Германии. Он призвал власти прекратить "танковый кукольный спектакль" и наконец отправить танки.

А в НАТО и Пентагоне заявили, что обсуждения о передаче Украине "Леопардов" будут продолжаться. До весны этот вопрос нужно решить, чтобы Украина могла пойти в контрнаступление.