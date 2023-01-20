"Рамштайн" не дал добро на передачу танков Украине: что известно

Германия не против передачи танков Украине, но мнени стран-участниц встречи "Рамштайн" разделились в этом вопросе

Членам НАТО на встрече "Рамштайн" не удалось достичь единого решения по поставкам танков Украине. Некоторые страны выступили против и их аргументы сочли весомыми.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса по итогам 8-го заседания "Рамштайн". Мнения стран-участниц разделились.

Некоторые страны выдвинули свои аргументы за то, чтобы дать Украине танки. Но представители других стран выступили против передачи танков. Но, по словам главы Миноброны Германии, их страна не будет "стоять на пути партнеров", если те все же решат передать оружие Украине.

"У каждой из стран-участниц есть аргументы за поставки и аргументы против. Заявления СМИ о том, что Германия стоит на пути создания коалиции для отправки тяжелых танков на Украину – ложь. Есть веские причины для отправки техники, но также есть причины, чтобы этого не делать. Все за и против должны быть взвешены. Многие союзники разделяют нашу точку зрения", – отметил Писториус.

Министр добавил, что Германия изучит запасы своих танков на предмет возможной поставки их в Украину. Основное внимание при проверке будет уделяться наличию и количеству танков, а также их совместимости с танками и вооружением, которые могут быть поставлены Украине другими странами. Все это послужит подготовкой ко дню, "который может наступить", сказал Писториус.

Известно, что страна владеет экспортной лицензией на боевой танк, в связи с чем ее разрешение необходимо другим странам для отправки своих Leopard 2 в Украину. Сроки возможной отправки не называются.

"Мы не можем сегодня сказать каким будет решение и когда оно будет принято. Я хотел бы действовать быстро, в случае принятия решения, но в случае отрицательного решения, сделать будет ничего нельзя", — резюмировал министр обороны ФРГ.

Ранее сообщалось, что у Германии большие проблемы с поставками танков в Украину, считают власти Польши. Немецкое правительство пытаются переубедить представители разных стран, но в Германии боятся "спровоцировать путина".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский упрекнул Олафа Шольца за то, что Германия тормозит поставки танков Leopard в Украину. Президент подчеркнул, что Украина обороняется, а не нападает, поэтому заезжать в россию на "Леопардах" никто не будет.