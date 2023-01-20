У Германии "фундаментальные проблемы" с передачей танков Украине, заявили в Польше

Польша и другие страны пытаются убедить Германию согласиться отправить танки в Украину

В Польше считают, что Германия имеет "фундаментальные проблемы" по поводу решения о передаче Украине своих танков Leopard. В это же время все меньше и меньше стран испытывают трудности по поводу аналогичных решений.

Издание CNN передает слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского, который заявил, что в то время, как все меньше и меньше стран сегодня испытывают сложности с передачей танков Украине. У Германии есть "фундаментальная проблема".

По его словам, Польша, а также другие государства пытаются убедить немецкие власти согласиться отправить танки в нашу страну.

"Мы давно слышим такие истории, что если мы передадим Украине какое-нибудь оружие, то мы спровоцируем путина. Но он действует так, что только жесткая сила может остановить его", – отмечает Яблонский.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский упрекнул канцлера ФРГ Шольца из-за нежелания поставлять танки.

Также мы сообщали о том, на какую военную помощь рассчитывает Украина по итогам Восьмого заседания контактной группы по обороне нашей страны в формате "Рамштайн", которое проходит 20 января.