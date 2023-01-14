Армию Германии довели до критического состояния. Техника массово ломается, а запасов снарядов хватит на три дня войны

Германия до сих пор пережевывает "сопли Меркель", это ярко проявилось при отставке министра обороны. Уходит с должности Кристине Ламбрехт, которая возглавляла милитарное ведомство более года. Она прославилась многочисленными скандалами.

"Когда в январе 2022 года около 200 000 российских солдат подступали к границе Украины, Ламбрехт с гордостью объявила о поставках 5000 шлемов в Украину, — пишет Bild, резюмируя, — Позор!"

Она всячески тормозила передачу ВСУ любых вооружений, в том числе – танков. Говоря о войне, министр сообщила, что получила кучу впечатлений и интересных встреч.

В Германии немногие будут скучать по Ламбрехт: пустые арсеналы и жалкое обеспечение Бундесвера – вот что оставляет она после 11 месяцев войны. Ее преемницей Bild называет уполномоченную Бундестагу по делам вооруженных сил Еву Хёгль. Эта дама недалеко отошла от коллеги. Большинство ее заявлений по Бундесверу и помощи Украины – это нытье о скудных запасах и собственных потребностях. Правда, Хёгль хоть признает, что "Леопарды" очень помогут Украине. Это уже прогресс. Bloomberg пишет, что Берлин все-таки дожали, на следующей неделе может быть ожидаемое решение по танкам.

Немецкие генералы откровенно говорят, что их правительство до сих пор пережевывает "сопли Меркель". Весь 2022 год немецкие чиновники потратили на признание проблем и их оплакивание. Шольц объявил о масштабном перевооружении и специальной программе для Бундесвера на сумму 100 млрд евро. Процесс до сих пор не запущен.

Полковник Андре Вюстнер заявил, что в немецкой армии дефицит "почти всего": "от отсутствия персонала и мотивации среди молодых людей связывать свою жизнь с военной службой – до снабжения запасных частей, боеприпасов, не говоря уже о новых системах оружия". Показательно, что только 36 САУ Panzerhaubitze 2000 года в рабочем состоянии, а запасов снарядов хватит на 3 дня войны. Пиком позора германской армии стали БМП Puma, которые массово сломались после учений.

Немецкие генералы не стесняются называть причину такого положения дел – это политика Ангелы Меркель. Говорят, она развалила Бундесвер. Но правительство Шольца не спешит исправлять ошибки, потому что и нынешний канцлер – не политик военного времени и не харизматичный лидер. Шольц смотрит только на соцопрос. А немцы не хотят ни воевать, ни платить за безопасность. Если бы не пинки от Вашингтона, немцы вообще закрылись бы в своей раковине и оплакивали каждый евро, потраченный на противостояние россиянам.

Вот так немецкая политика выглядит из-за кулис. Это следует знать для более глубокого понимания геополитики.