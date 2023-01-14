Армію Німеччини довели до критичного стану. Техніка масово ламається, а запасів снарядів вистачить на три дні війни

Німеччина досі пережовує "соплі Меркель", це проявилося при відставці міністерки оборони. Йде з посади Крістіне Ламбрехт, яка очолювала мілітарне відомство понад рік. Вона прославилася численними скандалами".

"Коли у січні 2022 року близько 200 000 російських солдатів підступали до кордону України, Ламбрехт з гордістю оголосила про постачання 5000 шоломів до України, — пише Bild, резюмуючи, — Ганьба!"

Вона всіляко гальмувала передачу ЗСУ будь-яких озброєнь, зокрема танків. Говорячи про війну, міністр повідомила, що отримала купу вражень та цікавих зустрічей.

У Німеччині мало хто сумуватиме за Ламбрехтом: порожні арсенали та жалюгідне забезпечення Бундесверу – ось що залишає вона після 11 місяців війни. Її наступницею Bild називає уповноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль. Ця жінка недалеко відійшла від колеги. Більшість її заяв щодо Бундесверу та допомоги України – це скиглення про мізерні запаси та власні потреби. Щоправда, Хьогль хоч визнає, що "Леопарди" дуже допоможуть Україні. Це вже прогрес. Bloomberg пише, що Берлін таки дотиснули, наступного тижня може бути очікуване рішення щодо танків.

Німецькі генерали відверто кажуть, що їхній уряд досі пережовує "соплі Меркель". Весь 2022 німецькі чиновники витратили на визнання проблем та їх оплакування. Шольц оголосив про масштабне переозброєння та спеціальну програму для Бундесверу на суму 100 млрд євро. Процес досі не запущений.

Полковник Андре Вюстнер заявив, що у німецькій армії дефіцит "майже всього": "від відсутності персоналу та мотивації серед молодих людей пов’язувати своє життя з військовою службою – до постачання запасних частин, боєприпасів, не кажучи вже про нові системи зброї". Показово, що тільки 36 САУ Panzerhaubitze 2000 року в робочому стані, а запасів снарядів вистачить на 3 дні війни. Піком ганьби німецької армії стали БМП Puma, які масово зламалися після навчань.

Німецькі генерали не соромляться називати причину такого стану справ – це політика Ангели Меркель. Говорять, вона розвалила Бундесвер. Але уряд Шольця не поспішає виправляти помилки, бо й нинішній канцлер – не політик воєнного часу та не харизматичний лідер. Шольц дивиться лише на соцопитування. А німці не хочуть ані воювати, ані платити за безпеку. Якби не стусани від Вашингтона, німці взагалі закрилися б у своїй раковині та оплакували кожен євро, витрачений на протистояння росіянам.

Ось так німецька політика виглядає з-за лаштунків. Це слід знати для глибшого розуміння геополітики.