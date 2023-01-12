Танки Leopard для Украины: в Германии резко очертили свою позицию

ФРГ пока не готова менять свою позицию насчет танков для Украины

Германия не изменила свою позицию относительно нежелания предоставить Украине танки Leopard 2 даже несмотря на то, что Великобритания пообещала Киеву поставить танки британского производства Challenger 2.

Такую информацию обнародовал спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, отметив, что шаг британского правительства не спровоцировал ФРГ изменить свое мнение по этому поводу, сообщает издание Politico.

"Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", — сказал он.

По словам Гебештрайта, пока информации по поводу никаких официальных запросов стран-партнеров относительно совместной поставки танков Leopard для Украины, у него нет.

Рассчитывая на анонимность, источники среди немецкого правительства сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц сильно зависит от американского президента Джо Байдена, с которым у него достаточно тесные контакты, ведь тот координирует действия немецкого политика. В качестве примера собеседники приводят предварительное совместное заявление, в котором объявили о планах поставить Киеву немецкие и американские боевые машины пехоты.

В то же время во время предвыборного митинга, который прошел в Берлине в начале недели, канцлер Шольц подчеркнул, важность обсудить предстоящую поставку оружия с президентом США и добавил, что передача танков Киеву должна быть обсуждена еще и с другими совместными союзниками и друзьями, имея в виду Штаты.

Ранее Гебештрайт сообщал, что решение Шольца и Байдена ознаменовало "качественно новый шаг" в поддержке Украины и отметил, что союзникам необходимо увидеть на этом пути дополнительные шаги, которые можно предпринять в "международной координации".

Что касается планов Британии, она официально объявит о них уже во время встречи на военной базе Рамштайн в Германии 20 января. Вероятно, Лондон будет пытаться давить непосредственно на Шольца, ведь Британия станет первой страной, которая будет предоставлять Украине современные боевые танки западного производства.

Переговоры по этой важной поставке вооружения Киеву и как она в дальнейшем может "изменить правила игры" министр обороны Великобритании Бен Уоллес ведет с западными союзниками. Украинская сторона призывает Штаты передать ей хотя бы несколько танков Abrams, чтобы таким образом побуждать Европу к действиям.

Следует напомнить, что ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна планирует отправить Украине роты немецких тяжелых танков Leopard, а впоследствии и правительство Великобритании подтвердило, что также готово передать этот вид вооружения Киеву.