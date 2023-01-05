Теперь официально: Германия передаст Украине ЗРК Patriot и БТР Marder

Лидеры Германии и США провели важный для Украины телефонный разговор

Германия официально передаст Украине бронетранспортеры Marder и ЗРК Patriot. Об этом, ссылаясь на телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена, заявил представитель федерального правительства и руководитель федеральной пресс-службы Штеффен Гебештрайт.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Украинские представители власти уже отреагировали на эту новость. Глава ОП Андрей Ермак, в свойственном для него стиле ребусов, поблагодарил Германию за такое решение, окрестив новость "огненной".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии Андрей Мельник также поблагодарил Германию, назвал решение Олафа Шольца важным для Украины, хотя и запоздалым.

"Важное — даже если очень позднее — решение", — написал он в Twitter.

Другие комментаторы также были рады тому, что Германия все же приняла важное и почти историческое решение, несмотря на все опасения. Напомним, что в середине декабря после того, как США официально заявили о передаче Украине двух батарей ЗРК Patriot, Олаф Шольц заявил, что Германия не может сделать то же самое. По словам официального представителя ФРГ Штеффена Хебештрайта, в стране сейчас нет нужного количества систем, чтобы часть из них направить на экспорт.

Но уже 5 января ФНС изменила свое мнение в пользу Украины. Однако это решение большинство называет запоздавшим

"Поздно на 9 месяцев. И никто из Шольца или СДПГ никогда не смоет эту вину. Подобно тому, как их выступление против нацистов в 1932 году помнят до сих пор, их трусость по отношению к Украине будут помнить еще десятилетиями", — пишут в соцсетях. .

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава СНБО Алексей Данилов пригрозил Олафу Шольцу за отказ предоставлять Украине танки Leopard 2. Он заявил, что россия может дойти с войной до Берлина, если у Украины не будет достаточно оружия.