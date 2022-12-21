Германия не против передать Patriot Украине вслед за США - но есть проблема

В Германии нет нужного количества зенитно-ракетных комплексов

На фоне информации о том, что США передадут Украине ЗРК Patriot, Германия высказалась тоже за. Но есть один существенный нюанс.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя ФРГ Штеффена Хебештрайта.

По его словам, у Германии нет принципиальных возражений касательно передачи Украине систем ПВО Patriot вслед за США. Однако в стране на данный момент нет нужно количества систем, чтобы часть из них направить на экспорт.

Вместе с тем власти Германии дали добро на размещение трех систем ПВО Patriot в восточной Польше. Это сделано для того, чтобы после инцидента с обломками ракеты союзник ФРГ по НАТО мог обеспечить безопасность своего воздушного пространства.

"Это три доступные системы Patriot. Так что дело не в том, что Германия не хочет делать конкретный шаг, а в том, что нет доступных систем", — сказал Штеффен Хебештрайт.

Ранее мы рассказывали о том, какое еще важное оружие Зеленский будет просить у США во время своего визита. Речь идет не только о комплексах Patriot.