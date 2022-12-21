Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" рассказал, произойдет ли качественный рывок в части военной помощи Запада Украине

В среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский направился в США. Уже известно, что там он встретится с главой Белого дома Джо Байденом и выступит в Конгрессе.

Также США официально подтвердили передачу Украине нового пакета оборонной помощи, который будет включать в себя мощные зенитно-ракетные системы Patriot.

Украинская армия всеми силами защищает нашу страну и отвоевывает территорию у российских захватчиков. Но для того, чтобы мы поставили точку в этой войне (а точка – это военное поражение россии и освобождение всех оккупированных с 2014 года украинских территорий), нам, безусловно, необходима поддержка западных партнеров в виде оружия, боеприпасов и так далее. И в этом смысле США и Великобритания – наши основные партнеры, которые помогают без долгих уговоров.

Понятно, что есть очень чувствительные вещи – как те же системы Patriot. Это современнейший ракетный комплекс дальнего радиуса действия. И то, что сейчас мы вышли на такую договоренность – это результат многомесячной и очень интенсивной работы официального Киева.

То, что Зеленский сейчас посещает США, где будет встречаться с американским президентом и выступать в Конгрессе, – это очень важный шаг. Все уже, наверное, поняли, что сила убеждения и энергетика выступлений украинского президента на международной арене позволяет решить многие задачи, которые годами не могла решить наша страна при любой власти.

Безусловно, следует ожидать более интенсивной военно-технической и финансовой помощи Украине со стороны США. Остальное сделает украинская армия.

Сама по себе возможность выступления Зеленского в американском парламенте, встреча с главой Белого дома в таких условиях – это однозначный позитив, за которым стопроцентно будет толчок, рывок вперед в части военной помощи Украине.

Будем надеяться, что за США подтянется и ЕС. Нас утомила бесконечная "ходьба вприсядку" Германии касательно (не)передачи Украине танков "Леопард", а ранее – других систем вооружения. Возможно, после таких действий США – передачи нам ракетной системы Patriot, много еще чего другого в данном пакете помощи – тронется и немецкий лед. Нам крайне необходимы танки. Да, это наступательное вооружение. Но мы не собираемся доходить на них до Красной площади. Зачем? Подобное вооружение нам необходимо, чтобы освободить всю нашу землю.

Мы это сделаем в любом случае – с "Леопардами" или без, с Patriot'ами или без. Но без современных систем вооружения (ПВО, ПРО, танков и так далее) потери военных и гражданских в Украине будут значительно выше.