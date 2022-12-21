Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу" розповів, чи відбудеться якісний ривок щодо військової допомоги Заходу Україні

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський полетів до США. Вже відомо, що там він зустрінеться з головою Білого дому Джо Байденом та виступить у Конгресі.

Також США офіційно підтвердили передачу Україні нового пакету оборонної допомоги, який включатиме потужні зенітно-ракетні системи Patriot.

Українська армія всіма силами захищає нашу країну та відвойовує територію у російських загарбників. Але для того, щоб ми поставили крапку у цій війні (а крапка – це військова поразка росії та звільнення всіх окупованих з 2014 року українських територій), нам, безумовно, потрібна підтримка західних партнерів у вигляді зброї, боєприпасів тощо. І в цьому сенсі США та Велика Британія – наші основні партнери, які допомагають без довгих умовлянь.

Зрозуміло, що є дуже чутливі речі – як ті ж системи Patriot. Це найсучасніший ракетний комплекс дальнього радіуса дії. І те, що зараз ми вийшли на таку домовленість, – це результат багатомісячної та дуже інтенсивної роботи офіційного Києва.

Те, що Зеленський зараз відвідує США, де зустрічатиметься з американським президентом і виступатиме у Конгресі, – це дуже важливий крок. Усі вже, напевно, зрозуміли, що сила переконання та енергетика виступів українського президента на міжнародній арені дозволяє вирішити багато завдань, які роками не могла вирішити наша країна за будь-якої влади.

Безумовно, слід очікувати на більш інтенсивну військово-технічну та фінансову допомогу Україні з боку США. Решту зробить українська армія.

Сама собою можливість виступу Зеленського в американському парламенті, зустріч з головою Білого дому в таких умовах – це однозначний позитив, за яким стовідсотково буде поштовх, ривок вперед у частині військової допомоги Україні.

Сподіватимемося, що за США підтягнеться і ЄС. Нас втомила нескінченна "ходьба навприсядки" Німеччини щодо (не)передачі Україні танків "Леопард", а раніше – інших систем озброєння. Можливо, після таких дій США – передачі нам ракетної системи Patriot, багато чого іншого в цьому пакеті допомоги – скресне і німецька крига. Нам конче потрібні танки. Так, це наступальне озброєння. Але ми не збираємось доходити на них до Красної площі. Навіщо? Подібне озброєння нам потрібне, щоб звільнити всю нашу землю.

Ми це зробимо у будь-якому випадку – з "Леопардами" чи без, з Patriot'ами чи без. Але без сучасних систем озброєння (ППО, ПРО, танків тощо) втрати військових та цивільних в Україні будуть значно вищими.