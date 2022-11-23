Падение ракеты в Польше повлекло за собой волну российских фейков: где правда, а где ложь

Россияне подхватили новость о взрыве в польском Пшеводуве, однако подают ее искривленно

Россия нанесла массированные удары по Украине 15 ноября, вечером того же дня произошел трагический взрыв в Польше, всего в 5 км от украинской границы. И хотя расследование по "национальной принадлежности" ракеты, взорвавшейся в городке Пшеводув в Грубешевском районе, продолжается, россияне забрасывают в сеть немало фейков на эту тему, говорится в материале издания "Фокус".

Российские чиновники, лидеры мнений и медиа называют причастность Москвы к инциденту "провокацией", а опубликованные снимки обломков — якобы "элементами ракеты комплекса ПВО С-300 Украины". Вместе с тем, в российском информационном пространстве умалчивают о том, что в ЕС, США и НАТО вину за гибель двух граждан Польши возложили именно на Россию, которая начала и продолжает полномасштабную войну против Украины.

Так какие тезисы относительно взрыва в Польше правдивы?

Во-первых, расследование продолжается и окончательных результатов, которые можно считать подлинными, нет. Есть только заявление главы Бюро международной политики при президенте Польши Якуба Кумоха. Предварительные данные, по его словам, свидетельствуют о том, что одна из ракет должна была сбить российскую ракету, но не попала в цель, а система самоуничтожения не сработала.

Во-вторых, даже если это была украинская ракета, вину за гибель граждан Польши несет агрессор. Вот несколько тезисов чиновников об этом:

"Это — не вина Украины; окончательную ответственность несет Россия, которая продолжает свою незаконную войну против Украины": Йенс Столтенберг.

"Понятно одно: этого не случилось бы, если бы не ужасные ракетные атаки России против Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии": глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

"Одно очевидно: ничего бы этого не произошло, если бы не агрессивная война России против Украины": канцлер Германии Олаф Шольц.

"Как бы ни были окончательные выводы [расследования], очевидно, что стороной, несущей полную ответственность за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения объектов гражданской инфраструктуры": представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон.

Интересно, что этот контекст российские СМИ в своих сообщениях избегают и умалчивают о том, что многие чиновники признали именно Россию виновной в инциденте независимо от того, какими будут результаты следствия.

В-третьих, Россия обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "упирается". На самом же деле в интервью Bloomberg’s New Economy Forum украинский президент исчерпывающе высказался по вопросу "национальной принадлежности" ракеты.

"Мы благодарны, что нас не обвиняют. Мы боремся против российских ракет на нашей территории. Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, что ракета или обломки ракеты упали на территории Польши. То, что мы видим, те фото, диаметр ямы, говорит о том, что это не могут быть просто обломки от несработавшей ракеты ПВО. Это то, что мне говорили военные", — сказал Зеленский.

Отметим, что к расследованию ЧП в Польше допустили и украинских представителей, о чем просили власти Украины.