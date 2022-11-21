Испортит ли падение ракеты в Польше отношения с украинцами: опрос поляков

В Польше провели опрос и выяснили, что думаю поляки об отношениях своей страны с Украиной после ситуации в Пшеводове

Большая часть жителей Польши придерживается мнения, что инцидент с падением ракеты, случившийся в Пшеводове, не отразится на отношениях с Украиной.

RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna с 18 по 20 ноября провели опрос среди поляков (1000 человек) и выяснили их отношение к произошедшему инциденту. Согласно его результатам, 70,3% респондентов ответили, что падение ракеты в польском городе никак не повлияет на польско-украинские отношения.

Еще 0,7% считают, что отношения стран после этого могут улучшиться. 0,8% считает, что отношения однозначно станут лучше. Также часть поляков считает, что после случившегося отношения Польши и Украины скорее ухудшаться. Именно так ответили 19,4% опрошенных. Еще 1,2% уверены, что отношения ухудшатся однозначно.

Также поляков спросили, считают ли они поддержку Украины достаточной. Из них 65% ответили, что считают именно так. Однако каждый четвертый считает, что помощь Украине "слишком щедра". А 7% отметили, что считают поддержку недостаточной.

Респондентов спросили, какой, по их мнению, должна быть помощь Украине со стороны Польши. Самыми популярными ответами стали: гуманитарная помощь, оружие, а также прием украинских беженцев.

Отмечается, что каждый третий опрошенный считает, что Польша должна передать Украине тяжелую технику. Речь идет о танках и самолетах. А каждый четвертый считает, что Польша должна оказывать материальную помощь. Чуть больше одного процента опрошенных считают, что Польша должна отправить в Украину своих военных.

Напомним, что глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что ракета, которая упала на территорию польского поселка, принадлежит Украине. Выводы он делал, опираясь на доказательства, полученные от НАТО и США.