Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассказал о своем видении ситуации с падением ракет в Польше

Коллеги трижды спрашивали мое мнение относительно польского ракетного инцидента 15 ноября, когда ракета упала на территорию Польши, образовала воронку, перевернула трактор с прицепом и привела к человеческим жертвам.

У меня есть большие вопросы к предварительным выводам комиссии, что показала, что это была украинская зенитная ракета, запущенная из комплекса С-300, которая потеряла цель, но не самоликвидировалась и разорвалась на территории Польши. Я когда-то изучал ЗРК Бук, и даже минимум теоретических знаний дает основания сомневаться в этих выводах.

Что нужно понимать

Механизм самоликвидации боевой зенитной управляемой ракеты — это обязательный запрограммированный алгоритм. Зенитные ракеты комплекса С-300 (подчеркиваю, речь именно о них) имеют полуактивную систему наведения. То есть излучение РЛС, отражающееся от воздушной цели, попадает на приемник ракеты, которая уже покинула пусковую установку и летит в направлении цели, руководствуясь именно этим отраженным сигналом. Сбить ее с курса можно, поставив, например, пассивные препятствия. Но если удастся таким образом обмануть ракету и она не найдет цели — она самоуничтожится в воздухе. Это алгоритм!

В то, что этот алгоритм не сработал – я не верю!

Но допустим, он все же не сработал. Тогда ракета была бы неисправной.

Но неисправная ракета не могла покинуть пусковую. Перед запуском на огневой установке всегда происходит автоматическое сканирование всех систем и, если система обнаружит ошибку — запуск отменяется. Точка. Это тоже запрограммированный порядок действий.

А может ли быть, что ракета прошла сканирование, бросила пусковую установку исправной, но в воздухе с ней что-то произошло?

Может быть. Например, что-то подобное произошло в 2000 году, когда ракета запущена из комплекса Точка-У попала в жилой дом в Броварах. Это произошло во время учений. Ракета была исправной, дважды проверенной, прошла сканирование перед стрельбой, успешно сошла с пусковой, но уже в воздухе на борту произошел взрыв, после чего она внезапно изменила курс и попала в жилой дом.

Но для того, чтобы прийти к таким выводам, пришлось сделать кучу экспертиз. Проводились ли в нашем случае профессиональные экспертизы обломков ракеты, пусковой установки, опрос членов экипажа?

Нет, не проводились. По крайней мере, об экспертизе ПУ и опросе членов обслуги никто не слышал.

Тогда на каких основаниях делаются предварительные выводы? Вряд ли мы получим ответ на этот вопрос.

Но даже если каким-то образом комиссия докажет верность своим выводам, возникают следующие вопросы. А именно по поводу места трагедии.

А там, напомню, мы увидели воронку и перевернутый трактор с прицепом.

Воронка могла образоваться при наземном взрыве, а тракторец с прицепом могла перевернуть ударная волна.

Но зенитная ракета так НЕ РАБОТАЕТ! Я подчеркиваю, речь идет именно о зенитной ракете, а не о переработанной зенитной ракете для стрельбы по наземным целям!

Да, существуют противоракеты, уничтожающие цель при непосредственном контакте, благодаря собственной кинетической энергии. Но это не о С-300! Эта ракета срабатывает бесконтактно. При приближении к цели на определенное расстояние срабатывает радиовзрыватель, инициирующий боевую часть. Происходит разлет облака поражающих элементов. Эта шрапнель поражает воздушную цель.

В результате происходит нечто вроде того, что произошло с Боингом МН17. Корпус деформируется, получает множество пробоин, становится похожим на решето. Самолет или ракета взрывается в воздухе и разлетается в клочья.

То есть примерно такой вид получил бы тот трактор, если возле него разорвалась бы зенитная ракета.

Не было бы никакой воронки, а был бы разорван металл и сожжен трактор, который вполне возможно взорвался бы сам из-за многочисленных поражений. Представьте себе действие сотен обломков, которые впиваются в объект на большой скорости.

Но как мы уже выяснили выше, наземная цель в принципе не может стать целью для зенитной ракеты, если, конечно, экспертная комиссия не докажет обратное…

А доказать противоположное оно может в единственном случае, если вопрос лежит не в технической, а в политической плоскости. А в нашем случае оно лежит именно в политической плоскости — никто, ни Россия, ни НАТО не хотят, чтобы конфликт вышел за пределы Украины и приобрел глобальные масштабы.

А потому, именно из-за политических факторов, 15 ноября в Польше произошло практически невозможное или по крайней мере достаточно спорное явление: зенитная управляемая ракета, потеряв цель, не подчинилась алгоритму самоуничтожения и упала на территорию дружественной нам страны. Причем в последний момент она приобрела свойства крылатой или баллистической ракеты. То есть вместо облака шрапнели наша зенитная ракета образовала воронку и ударную волну, убив людей и перевернув трактор с прицепом.

Как говорится, на войне разные случаи бывают…

Выложу собственную версию того, что могло произойти в Польше, потому что простое объяснение очень часто оказывается максимально приближенным к истине.

Стоял украинский зенитно-ракетный дивизион, вооруженный комплексом С-300, в 70-80 км от государственной границы с Польшей. Возможно, он прикрывал саму границу, возможно, еще что-то, что находилось в радиусе действия его ракет. Но стоял он так, чтобы эти ракеты, упаси Бог, случайно не залетели в Польшу (еще одно основание сомневаться, что это была наша ракета). Ну, просто так ему предстоит стоять — где-то в глубине боевых порядков… 15 ноября летели там две российские ракеты, которые были направлены на что-то, что находилось между позициями этого дивизиона и польской границей. В любом случае, не защищая россиян, я действительно думаю, что даже в Кремле никто не собирался обстреливать фермерский трактор на территории страны-члена НАТО…

Первая ракета была перехвачена на догонном курсе неподалеку от границы — и это объясняет то, почему обломки украинской зенитной ракеты были найдены на польской территории.

Обломки российской ракеты либо еще не найдены, либо найдены, но есть приказ их скрыть именно по политическим соображениям.

Вторую ракету по каким-либо причинам перехватить не удалось и она упала на территории Польши, промахнувшись по цели. Случаев, когда русские ракеты промахиваются, во время этой войны было очень много.

Это была ракета Х-101, о чем сначала заявили польские представители и даже по этому вопросу вызвали российского посла в МИД.

Но очень скоро об этой Х-101 перестали вспоминать, сосредоточившись на украинской версии для того, чтобы погасить шкандаль.

Вот в принципе все.

Кстати, я думаю, что выводы украинских специалистов также не прольют света на этот инцидент именно из-за политической ангажированности этого дела.

Источник: Facebook Дениса Поповича