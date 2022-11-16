В Польше расследуют падение ракеты. Дуда заявил о несчастном случае, политики осуждают агрессию рф

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет признаков того, что взрыв был умышленной атакой на страну.

В Польше эксперты выясняют происхождение ракеты, которая накануне упала на ферму в селе Пшеводув в Люблинском и убила двух поляков во время масштабного в истории российского обстрела Украины. Местные жители приходят в себя от шока, ведь ракета упала не так далеко от младшей школы, а от взрыва погиб мужчина одной из работниц учебного заведения. Детям до конца недели будут оказывать психологическую помощь, а в поселке объявили траур.

Польша и ее союзники очень осторожны в высказываниях и призывают ожидать официальных выводов. Анджей Дуда говорит, что пока нет доказательств умышленной атаки россии на Польшу и, скорее всего, упала украинская оборонная ракета, которая отражала российское нападение. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что пока точно известно только одно: если бы Россия не напала на Украину, ракеты на территории Польши не падали бы.

Первые шаги Польши

В Польше после специального заседания правительства привели в состояние повышенной готовности полицейских, пограничников, пожарных и спецслужбы. Правительство решило повысить боеготовность некоторых подразделений, системы ПВО, воинские части сухопутных сил и военно-морского флота, находятся в состоянии повышенной готовности, сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

"Войско Польское следит за ситуацией. Мы постоянно контактируем с нашими союзниками", — сказал Блащак.

ПВО Польши привели в состояние повышенной готовности

Варшава также пригласила международных специалистов к расследованию и обратилась за поддержкой союзников. Сейчас проводятся анализ и консультации по применению статьи 4 Договора о НАТО. Эта статья предусматривает, что стороны консультируются друг с другом, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой стороны находятся под угрозой.

В 11:00 по Киеву началось экстренное заседание НАТО, а в 12:00 президент Республики Польша Анджей Дуда снова встретился с Премьер-министром и министрами, после чего соберется польский СНБО.

Пшеводув расположен в Люблинском воеводстве в шести километрах от границы с Украиной

Главное командование видов Вооруженных Сил Польши в среду сообщило, что ни одна армия не имеет системы противовоздушной обороны, которая защищала бы территорию всей страны.

"Ни одна армия не имеет системы противовоздушной обороны, которая бы защищала территорию всей страны. Ракетный удар характеризуется точечным ударом по избранной цели, а не уничтожением многих целей на больших площадях. Задачи систем, среди прочего, для защиты критической инфраструктуры", – сообщило Главное командование .

В ночь со вторника на среду глава МИД Польши Збигнев Рау вручил российскому послу дипломатическую ноту. Это был короткий разговор без вежливости.

"Посол был в МИД вчера за несколько минут до полуночи. Его принял министр Збигнев Рау. Это был очень короткий разговор без вежливости, вежливости, даже без рукопожатия. Это продолжалось четыре минуты. Министр передал послу дипломатическую ноту, в которой описал ситуацию и наше видение этого вопроса. Посол признал это и покинул посольство", — заявил спикер МИД Лукаш Ясина в среду в интервью TVP Info.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил Мариуша Блащака в "железной" преданности США защите Польши и готовности помочь в расследовании ракетного удара. Министры обсудили ситуацию с безопасностью на восточном фланге НАТО.

Гипотезы о падении ракеты

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет признаков того, что взрыв был умышленным нападением.

"У нас нет абсолютно никаких признаков или косвенных доказательств, которые позволили бы нам утверждать, что это была атака на Польшу, что эта ракета была намеренно направлена на территорию Польши, скорее всего, это был несчастный случай", — сказал президент Дуда на общей. конференции с премьер-министром Матеушем Моравецким.

По его словам, вероятно, упала ракета российского производства 1970-х годов, но нет доказательств того, что ее запустила Россия.

"Есть большая вероятность, что это была украинская оборонная ракета", — сказал он и добавил, что первоначальный осмотр места происшествия первым уже указывает на то, что классического взрыва заряда ракеты не было, а это, вероятно, следствие падения ракеты в этом месте, возможно, в сочетании со взрывом оставшегося горючего.

Президент США Джо Байден сообщил, что упавшая на территории Польши ракета, скорее всего, была выпущена не из России. Президент США сообщил, что располагает "предварительной опровергающей информацией" предположения о том, что ракету запустили российские военные.

В то же время несколько западных СМИ, в том числе Reuters, сообщают, что в Польше могло упасть украинское ПВО. Анонимные источники информагентства в НАТО сообщили, что президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что взрыв вызвала украинская ракета ПВО.

AP со ссылкой на трех американских чиновников сообщило, что предварительные оценки указывают на то, что ракета была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете.

Наблюдавший за воздушным пространством Польши самолет-разведчик НАТО зафиксировал траекторию полета ракеты, которая взорвалась в Пшеводове, сообщает американский канал CNN. Информация о траектории полета ракеты была предоставлена властям НАТО и Польши. Публично никаких подробностей о месте запуска ракеты и стране, ответственной за инцидент, не сообщается.

Российское министерство обороны 16 ноября традиционно отрицало, что наносило ракетные удары по Киеву и отрицало причастность к падению ракет в Польше, назвав это провокацией.

Реакция политиков

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что взрывы в Польше знаменуют новый этап эскалации войны России с Украиной и призвал НАТО быстро развернуть больше систем ПВО на польско-украинской границе и остальном восточном фланге Альянса.

"Я считаю, что это достаточно важный новый этап в этой войне, потому что агрессивные действия России, ее война против Украины уже привели к тому, что ракеты залетают на территорию НАТО и гибнут люди, живущие в странах НАТО", — сказал Науседа.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо провести расследование инцидента в Польше и только потом делать выводы.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его канадский коллега Джастин Трюдо отметили важность проведения полного расследования обстоятельств и подчеркнули, что независимо от результатов расследования, вторжение президента России Владимира Путина в Украину непосредственно является причиной продолжающегося насилия.

Как сообщал "Телеграф", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ракета упала на территории Польши из-за технической ошибки.