У Польщі розслідують падіння ракети. Дуда заявив про нещасний випадок, політики засуджують агресію рф

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає ознак того, що вибух був навмисною атакою на країну

У Польщі експерти з'ясовують походження ракети, яка напередодні впала на ферму у селі Пшеводув у Люблінському та вбила двох поляків під час наймасштабнішого в історії російського обстрілу України. Місцеві мешканці оговтуються від шоку, адже ракета впала не так далеко від молодшої школи, а від вибуху загинув чоловік однієї з працівниць навчального закладу. Дітям до кінця тижня надаватимуть психологічну допомогу, а у селищі оголосили жалобу.

Наразі Польща та її союзники дуже обережні у висловленнях та закликають очікувати офіційних висновків. Анджей Дуда каже, що поки немає доказів навмисної атаки росії на Польщу і швидше за все, впала українська оборонна ракета, яка відбивала російський напад. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що наразі точно відомо лише одне: якби росія не напала на Україну, ракети на території Польщі не падали би.

Перші кроки Польщі

У Польщі після спеціального засідання уряду привели в стан підвищеної готовності поліцейських, прикордонників, пожежників і спецслужби. Уряд вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів, системи ППО, військові частини сухопутних сил і військово-морського флоту, перебувають у стані підвищеної готовності, повідомив міністр оборони Маріуш Блащак.

"Військо Польське стежить за ситуацією. Ми постійно контактуємо з нашими союзниками", — сказав Блащак.

ППО Польщі привели у стан підвищеної готовності

Варшава також запросила міжнародних фахівців до розслідування та звернулися за підтримкою до союзників. Зараз проводяться аналіз та консультації щодо застосування статті 4 Договору про НАТО. Ця стаття передбачає, що сторони консультуються одна з одною, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої сторони знаходяться під загрозою.

Об 11.00 за Києвом розпочалося екстрене засідання НАТО, а о 12.00 президент Республіки Польща Анджей Дуда знову зустрівся з Прем’єр-міністром та міністрами, після чого збереться польська РНБО.

Пшеводув розташований у Люблінському воєводстві за шість кілометрів від кордону з Україною

Головне командування видів Збройних Сил Польщі у середу повідомило, що жодна армія не має системи протиповітряної оборони, яка б захищала територію всієї країни.

"Жодна армія не має системи протиповітряної оборони, яка б захищала територію всієї країни. Ракетний удар характеризується точковим ударом по обраній цілі, а не знищенням багатьох цілей на великих площах. Завдання систем, серед іншого, для захисту критичної інфраструктури", – повідомило Головне командування.

У ніч із вівторка на середу глава МЗС Польщі Збігнєв Рау вручив російському послу дипломатичну ноту. Це була коротка розмова без жодної ввічливості.

"Посол був у МЗС вчора за кілька хвилин до півночі. Його прийняв міністр Збігнєв Рау. Це була дуже коротка розмова без ввічливості, ввічливості, навіть без рукостискання. Це тривало чотири хвилини. Міністр передав послу дипломатичну ноту, в якій описав ситуацію та наше бачення цього питання. Посол визнав це та покинув посольство", — заявив речник МЗС Лукаш Ясіна в середу в інтерв’ю TVP Info.

Глава Пентагону Ллойд Остін запевнив Маріуша Блащака у "залізній" відданості США захисту Польщі та готовності допомогти в розслідуванні ракетного удару. Міністри обговорили ситуацію з безпекою на східному фланзі НАТО.

Гіпотези щодо падіння ракети

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає ознак того, що вибух був навмисним нападом.

"У нас немає абсолютно жодних ознак або непрямих доказів, які б дозволили нам стверджувати, що це була атака на Польщу, що ця ракета була навмисно спрямована на територію Польщі, швидше за все, це був нещасливий випадок", — сказав президент Дуда на спільній конференції з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.

За його словами, ймовірно, впала ракета російського виробництва 1970-х років, але немає доказів того, що її запустила росія.

"Є велика ймовірність, що це була українська оборонна ракета", — сказав він і додав, що початковий огляд місця події, перші вже вказують на те, що класичного вибуху заряду ракети не було, а це, ймовірно, наслідок падіння ракети в цьому місці, можливо, в поєднанні з вибухом пального, яке залишився.

Згодом за Дудою Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попередньо впала ракета української ППО та немає підтвердження, що інцидент став результатом навмисних дій.

Президент США Джо Байден повідомив, що ракета, яка впала на території Польщі, швидше за все, була випущена не з росії. Президент США повідомив, що має "попередню інформацію, яка заперечує" припущення про те, що ракету запустили російські військові.

Водночас декілька західних ЗМІ, у тому числі Reuters, повідомляють, що у Польщі могло впасти українське ППО. Анонімні джерела інформагентства в НАТО повідомили, що президент США Джо Байден повідомив G7 та партнерів по НАТО, що вибух спричинила українська ракета ППО.

AP із посиланням на трьох американських чиновників повідомило, що попередні оцінки вказують на те, що ракета була випущена українськими силами по російській ракеті, що наближалася.

Літак-розвідник НАТО, який спостерігав за повітряним простором Польщі, зафіксував траєкторію польоту ракети, яка вибухнула у Пшеводові, повідомляє американський канал CNN. Інформація про траєкторію польоту ракети була надана владі НАТО і Польщі. Публічно ніяких подробиць про місце запуску ракети та країну, відповідальну за інцидент, не повідомляється.

Російське міністерство оборони 16 листопада традиційно заперечило, що наносило ракетні удари по Києву і заперечило причетність до падіння ракет у Польщі, назвавши це провокацією.

Реакція політиків

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що вибухи в Польщі знаменують новий етап ескалації війни росії з Україною і закликав НАТО швидко розгорнути більше систем ППО на польсько-українському кордоні та решті східного флангу Альянсу.

"Я вважаю, що це досить важливий новий етап у цій війні, тому що агресивні дії Росії, її війна проти України вже призвели до того, що ракети залітають на територію НАТО і гинуть люди, які живуть у країнах НАТО", — сказав Науседа.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що необхідно провести розслідування інциденту у Польщі і лише потім робити висновки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його канадський колега Джастін Трюдо наголосили на важливості проведення повного розслідування обставин і підкреслили, що незалежно від результатів розслідування, вторгнення президента росії володимира путіна в Україну безпосередньо є причиною триваючого насильства.

.Як повідомляв "Телеграф", президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що ракета впала на території Польщі через технічну помилку.