Польща через падіння ракети збирає Раду НАТО: що відомо

Тема атаки на Польщу стане центральною на засіданні Північноатлантичної ради

Після падіння ракети на території Польщі під час масового обстрілу України 15 листопада країна ініціювала скликання Ради НАТО згідно з 4 статтею договору. Засідання Північноатлантичної ради безпеки заплановане на 16 листопада.

Про це повідомляє сайт НАТО. Засідання буде присвячене вибуху у східній частині Польщі, неподалік кордону з Україною. Нагадаємо, під час вибуху загинули двоє людей, хто саме випустив ракету точно не повідомлялося.

Що за 4 стаття установчого договору НАТО

У зв’язку з падінням ракети в мережі почали обговорювати 4 та 5 статтю установчого договору НАТО. Четверта стаття дозволяє винести членам Альянсу на обговорення в Північноатлантичній раді будь-яке питання, що викликає занепокоєння, пов’язане з безпекою. Учасники збираються обговорити наступні кроки. Рада скликається середами, але засідання, пов’язане з Польщею — надзвичайний пункт порядку денного. На відміну від неї п’ята стаття — "збройний напад на одного або кількох [членів] у Європі чи Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх", може бути застосована лише за наявності доказів навмисного нападу Росії на Польщу.

Зазначимо, що міноборони росії заперечує удар по Польщі. Точна приналежність ракети, що впала за 6 км від кордону з Україною, так і не опублікована. Її траєкторія встановлена і відома та передана до НАТО та Польщі. Як зазначають експерти, незалежно від того чия вона, вина лежить на росії як на агресорі.