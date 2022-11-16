Ракета, що впала в Польщі, могла бути українською: Дуда виступив із заявою

Польський президент заявив про контакт із Альянсом у цьому питанні

Під час масштабної ракетної атаки по Україні 15 листопада у Польщі пролунав вибух – на територію країни залетіла ракета. Загинули двоє людей. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що ракета могла належати українській протиповітряній обороні.

Під час виступу після засідання Ради нацбезпеки Польщі Дуда повідомив, що доказів того, що це була ракета, випущена росією, немає. При цьому додав, що є багато вказівок, що це могла бути ракета ППО, яка впала на території Польщі.

У відео, опублікованому канцелярією президента, також зазначається, що непрямих доказів навмисного нападу в падінні ракети в Польщі не побачили. Дуда наголосив, що Польща перебуває в контакті із союзниками по НАТО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на раді НАТО в середу, 16 листопада, питання падіння ракети на території Польщі стане центральним. Українські експерти однозначно впевнені — у вибуху на території країни-сусідки України винна росія та її ракетна атака. НАТО на це вступом у війну не відреагує, оскільки військова відповідь передбачає лише навмисний напад.