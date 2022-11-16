Упавшая в Польше ракета могла быть украинской: Дуда выступил с заявлением

Польский президент заявил о контакте с Альянсом в этом вопросе

Во время масштабной ракетной атаки по Украине 15 ноября в Польше раздался взрыв — на территорию страны залетела ракета. Погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что ракета могла принадлежать украинской противовоздушной обороне.

Во время выступления после заседания Совета нацбезопасности Польши Дуда сообщил, что доказательств того, что это была ракета, выпущенная россией, нет. При этом добавил, что есть много указаний на то, что это могла быть ракета ПВО, упавшая на территории Польши.

В видео опубликованном канцелярией президента также отмечается, что косвенных доказательств преднамеренного нападения в падении ракеты в Польше не увидели. Дуда подчеркнул, что Польша находится в контакте с союзниками по НАТО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на совете НАТО в среду, 16 ноября вопрос падения ракеты на территории Польши станет центральным. Украинские эксперты однозначно уверенны — во взрыве на территории страны-соседки Украины виновата россия и ее ракетная атака. НАТО на это вступлением в войну не отреагирует, поскольку военный ответ подразумевает только преднамеренное нападение.