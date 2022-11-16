Польша из-за падения ракеты собирает Совет НАТО: что известно

Тема атаки на Польшу станет центральной на заседании Североатлантического совета

После падения ракеты на территории Польши во время массированного обстрела Украины 15 ноября, страна инициировала созыв Совета НАТО согласно 4 статье договора. Заседание Североатлантического совета по безопасности запланировано на 16 ноября.

Об этом сообщает сайт НАТО. Заседание будет посвящено взрыву в восточной части Польши, недалеко от границы с Украиной. Напомним, во время взрыва погибли два человека, кто именно выпустил ракету точно не сообщалось.

Что за 4 статья учредительного договора НАТО

В связи с падением ракеты в сети начали обсуждать 4 и 5 статью учредительного договора НАТО. Четвертая статья позволяет вынести членам Альянса на обсуждение в Североатлантическом совете любой вызывающий беспокойство вопрос связанный с безопасностью. Участники собираются, чтобы обсудить следующие шаги. Совет созывается по средам, но заседание, связанное с Польшей — чрезвычайный пункт повестки дня. В отличие от нее пятая статья — "вооруженное нападение на одного или нескольких [членов] в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на них всех", может быть применена только при наличии доказательств преднамеренного нападения россии на Польшу.

Отметим, что минобороны рф отрицает удар по Польше. Точная принадлежность ракеты упавшей в 6 км от границы с Украиной так и не опубликована. Ее траектория установлена и известна и передана в НАТО и Польшу. Как отмечают эксперты — вне зависимости от того чья она, вина лежит на россии как на агрессоре.