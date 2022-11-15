Российские ракеты упали в Польше: где находится Пшеводув, куда был "прилет" (карта)

Россияне атаковали территорию страны НАТО

Во вторник, 15 ноября, небольшой поселок в Польше Пшеводув стал известен на весь мир после того, как россия нанесла по нему ракетный удар.

Пшеводув находится в Люблинском воеводстве Хрубешувского уезда, в гмине Долхобычув. Это поселение расположено вблизи с польско-украинской границей.

Поселок, в котором российские оккупанты убили двух человек на ферме, находится в 8 км от украинской границы.

Пшеводув на карте Европы

Предположительно, российские ракеты должны были поразить цели в Украине. Ближайшие большие города от Пшеводува — Львов и Луцк.

Пшеводув на карте Европы

В сети появились первые кадры с места взрыва.

Добавим, официальный представитель правительства США подтвердил информацию о том, что российские ракеты пересекали границу Польши, которая является членом НАТО. В то же время российские пропагандисты придумали нелепую версию случившегося. Официальная москва категорически отрицает причастность к инциденту в Пшеводуве, называя все "намеренной провокацией".

Ранее "Телеграф" собрал первую реакцию западных политиков на взрывы в Пшеводуве. В самой Польше после падения российских ракет стартовало экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.