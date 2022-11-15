Взрыв российской ракеты в Польше: пропагандисты придумали нелепую причину, но рынок уже обвалился
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В США подтвердили информацию о том, что российские ракеты пересекали границу Польши
Во время масштабного ракетного удара по Украине российские ракеты пересекли границу Польши и предположительно стали причиной гибели двух человек.
Как сообщает агентство AP, официальный представитель правительства США подтвердил информацию о том, что российские ракеты пересекали границу Польши, которая является страной НАТО.
Вместе с тем в российских телеграм-каналах уже предположили, что происшествие могло произойти вследствие "взрыва зерновой пыли".
Однако известная пропагандистка маргарита симоньян, сообщила, что у Польши теперь появилась своя Белгородская область.
Первым на новость ответил фондовый рынок, на котором заметно резкое падение акций российских компаний. Некоторые из них просели более чем на 10%.
Среди иностранных правительств первыми ответили страны Балтии, так министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил соболезнования "польским братьям по оружию", а МИД Эстонии подчеркнул, что страна готова сражаться за каждый дюйм территории НАТО.
Солидарность с жителями Польши выразил и президент Литвы Гитанас Науседа, который отметил, что территорию НАТО надо защищать.
Напомним, 15 ноября оккупанты соврешили самый массированный обстрел украинской энергосистемы с начала войны. При этом из-за ударов пострадала также и соседняя Молдова, в которой произошли экстренные отключения света.