Взрыв российской ракеты в Польше: пропагандисты придумали нелепую причину, но рынок уже обвалился

В США подтвердили информацию о том, что российские ракеты пересекали границу Польши

Во время масштабного ракетного удара по Украине российские ракеты пересекли границу Польши и предположительно стали причиной гибели двух человек.

Как сообщает агентство AP, официальный представитель правительства США подтвердил информацию о том, что российские ракеты пересекали границу Польши, которая является страной НАТО.

Вместе с тем в российских телеграм-каналах уже предположили, что происшествие могло произойти вследствие "взрыва зерновой пыли".

Однако известная пропагандистка маргарита симоньян, сообщила, что у Польши теперь появилась своя Белгородская область.

Первым на новость ответил фондовый рынок, на котором заметно резкое падение акций российских компаний. Некоторые из них просели более чем на 10%.

Среди иностранных правительств первыми ответили страны Балтии, так министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил соболезнования "польским братьям по оружию", а МИД Эстонии подчеркнул, что страна готова сражаться за каждый дюйм территории НАТО.

Солидарность с жителями Польши выразил и президент Литвы Гитанас Науседа, который отметил, что территорию НАТО надо защищать.

Напомним, 15 ноября оккупанты соврешили самый массированный обстрел украинской энергосистемы с начала войны. При этом из-за ударов пострадала также и соседняя Молдова, в которой произошли экстренные отключения света.