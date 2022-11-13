Венгерский депутат оскандалился поздравлением с Днем независимости Польши: что не так и при чем тут Украина

На слова политика отреагировали обычные пользователи, вспомнив тесные отношения россии с Венгрией

Венгерский депутат парламента Ласло Тороцкаи оригинально поздравил Польшу с Днем Независимости. Он опубликовал в Twitter пост, в котором пожелал Венгрии и Польши снова иметь общую границу.

Свой твит он проиллюстрировал фотографией, где поляк и венгр жмут руки на границе. Она была сделана в 1939 году после захвата Венгрией Закарпатья.

На сегодня страны не граничат. Между ними — Украина и Словакия.

Венгрия на карте

Перевод: Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!

Отметим что депутат принадлежит к крайне правому течению. Пользователя Twitter уже высказали своё мнение. Многие комментаторы отметили, что таких соседей хотят видеть бы не хотели и предпочитают словаков. Другие рассказали, что у них уже есть границы с Венгрией и прикрепили карту, где Польша граничит с территории российской федерации. Высказывались и предположения, что он хочет захвата Словакии.

Спасибо, но нет, мы предпочитаем нашу нынешнюю границу и наших нынешних южных соседей, которые не сотрудничают с россией

Я не знал, что вы планируете аннексировать Словакию.

У нас уже есть граница с вами

Отметим что у этого депутата есть долгие проблемы в отношениях со Словакией. Он даже менял фамилию поскольку её предыдущее звучание ранее использовалось для обозначения словаков в венгерском языке. Стоит также обратить внимание, что он не раз организовывали демонстрации против словаков и был выслан из этой страны за организацию демонстрации по этническому вопросу.

В украинском МИД странное поздравление не оценили и призвали парламент Венгрии осудить заявление своего члена. Такие заявления не соответствуют духу добрососедства, отметил представитель МИД Олег Николенко. Напомним, что именно Венгрия стала той страной, которая заблокировала помощь для Украины от ЕС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что военная помощь Украине способствует эскалации и США и россия должны вести переговоры про окончание войны. Предыдущий скандал, связанный с Венгрией касался школьных учебников, где украинские города в Закарпатье названы "исконно венгерскими", а оккупация россией Крыма названа национальным конфликтом из-за языка. В Венгрии уже пообещали убрать информацию не соответствующую действительности.