Венгерская сторона в очередной раз выбирает крайне неоднозначную позицию по поводу российско-украинской войны

Венгрия, ранее оправдывавшая свое нежелание оказывать военную помощь Украине в ее противостоянии российскому агрессору, вновь отличилась новым заявлением в контексте традиционной путинской пропаганды: якобы о несамостоятельности Украины, поддержке Соединенными Штатами войны и необходимости возвращения к переговорам.

В частности, во время своего очередного интервью для иорданского телеканала глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вместо внедрения санкционных пакетов Европейский союз должен сосредоточиться на том, как они могут помочь установить окончательный мир в мире. Также он подчеркнул, что этот мир можно добиться исключительно путем дискуссий, переговоров.

В то же время, по его словам, по состоянию на сегодняшний день среди стран ЕС единственным государством, выступающим за мир, является Венгрия, что является большой проблемой.

"Для американцев это легче, чем для нас, потому что они находятся за океаном, а мы по соседству. Поэтому, если произойдет эскалация, то под угрозой окажется соседний регион, а не американцы. Но мы единственная страна в Европе, которая не поставляет оружие Мы единственная страна, которая не участвует в тренировочной миссии ЕС для украинской армии, потому что мы думаем, что эти меры будут способствовать эскалации вместо того, чтобы принести мир, а мы не хотим, чтобы эта война нарастала, что это наивная иллюзия, что это будут украинско-российские переговоры, на основе которых война будет окончена. Мы все знаем, что американо-российская, скажем так, дискуссия должна иметь место", — пояснил он позицию венгерской стороны.

Кроме того, Сийярто добавил, что ЕС нужен настоящий лидер как экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. И если он был на месте нынешнего лидера Джо Байдена, то российско-украинская война, скорее всего, вообще не развязалась бы.

"И я также позволю себе сказать, что нам нужен настоящий лидер, и если бы президент Трамп выиграл выборы, то эта война, возможно, не вспыхнула бы", — подытожил глава венгерского ведомства.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Венгрия, на систематической основе подыгрывающая российским властям, выступила против выделения Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.