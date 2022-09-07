В венгерских школьных учебниках нагло врут об Украине: в МИД отреагировали

Новый венгерский учебник настраивает детей против Украины

Недавно стало известно о школьном учебнике по географии для 8-го класса, разработанном государственным центром, сплошь наполненным антиукраинской пропагандой и подкрепленными к ней фальшивыми фактами.

Как сообщается, в одной из глав учебника география излагается с ошибками. Например, некоторые украинские города возле Карпат там называют "исторически венгерскими: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".

Кроме того, в учебнике идет речь о разнообразии проживающих в Украине национальностей. Пишется, что именно из-за их борьбы произошла гражданская война за Крымский полуостров.

"Большинство – это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля россиян, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке". При этом две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров", — говорится в учебнике.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к венгерскому правительству с требованием исправить информацию, которая "программирует" детей на негативное и пренебрежительное отношение к Украине.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии"Европейской правде".

"МИД Украины известно о ситуации с учебником географии для восьмого класса в Венгрии. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", — заявил он.

Он также подчеркнул, что во вторник, 6 августа, украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, где заметили о неприемлемости представления лживых фактов об Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление о необходимости переговоров с россией, ведь только так можно добиться мира.