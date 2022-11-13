Угорський депутат оскандалився привітанням із Днем незалежності Польщі: що не так і до чого тут Україна

На слова політика відреагували звичайні користувачі, згадавши тісні відносини Росії з Угорщиною

Угорський депутат парламенту Ласло Тороцькаі оригінально привітав Польщу із Днем Незалежності. Він опублікував у Twitter пост, у якому побажав Угорщині та Польщі знову мати спільний кордон.

Свій твіт він проілюстрував фотографією, де поляк та угорець тиснуть руки на кордоні. Вона була зроблена у 1939 році після захоплення Угорщиною Закарпаття.

На сьогодні країни не межують. Між ними – Україна та Словаччина.

Угорщина на карті

Переклад: День незалежності Польщі. Боже, благослови Польщу! До зустрічі на спільному польсько-угорському кордоні!

Зазначимо, що депутат належить до вкрай правої течії. Користувача Twitter вже висловили свою думку. Багато коментаторів зазначили, що таких сусідів хочуть бачити не хотіли б і віддають перевагу словакам. Інші розповіли, що вони вже мають кордони з Угорщиною і прикріпили карту, де Польща межує з території російської федерації. Висловлювалися і припущення, що хоче захоплення Словаччини.

Дякую, але ні, ми віддаємо перевагу нашому нинішньому кордону і нашим нинішнім південним сусідам, які не співпрацюють з росією

Я не знав, що ви плануєте анексувати Словаччину.

Ми вже маємо кордон з вами

Зазначимо, що цей депутат має довгі проблеми у відносинах зі Словаччиною. Він навіть змінював прізвище, оскільки його попереднє звучання раніше використовувалося для позначення словаків в угорській мові. Варто також звернути увагу, що він неодноразово організовував демонстрації проти словаків і був висланий із цієї країни за організацію демонстрації з етнічного питання.

В українському МЗС дивне привітання не оцінили та закликали парламент Угорщини засудити заяву свого члена. Такі заяви не відповідають духу добросусідства, наголосив представник МЗС Олег Ніколенко. Нагадаємо, що саме Угорщина стала тією країною, яка заблокувала допомогу Україні від ЄС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що військова допомога Україні сприяє ескалації та США і росія мають вести переговори про закінчення війни. Попередній скандал, пов’язаний з Угорщиною, стосувався шкільних підручників, де українські міста на Закарпатті названі "споконвічно угорськими", а окупація росією Криму названа національним конфліктом через мову. В Угорщині вже пообіцяли прибрати інформацію, що не відповідає дійсності.